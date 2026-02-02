saviano tre ragazzini armati a bordo di una minicar lanciano chiave telescopica contro carabinieri

Tre minorenni tra i 15 e i 16 anni sono stati denunciati dopo un inseguimento con i carabinieri nel centro di Saviano, in provincia di Napoli. I ragazzi erano a bordo di una Minicar e hanno lanciato una chiave telescopica contro i militari. La polizia li ha fermati dopo un breve inseguimento, evitando che potessero mettere in pericolo altre persone.

Denunciati tre minorenni tra i 15 e i 16 anni dopo un inseguimento con i carabinieri terminato nel centro cittadino di Saviano, in provincia di Napoli. Diverse chiamate al 112 avevano segnalato un gruppo di ragazzini che si aggirava in città impugnando mazze di legno. In via Fressuriello sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Piazzolla di Nola, incrociandoli: i tre ragazzini viaggiavano su una minicar a due posti. Alla vista della pattuglia sono fuggiti e ne è nato un inseguimento: durante la corsa hanno anche lanciato dal finestrino una chiave per ruota di scorta, probabilmente per colpire la gazzella. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

