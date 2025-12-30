Durante il periodo natalizio, i carabinieri hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, aumentando la presenza nelle aree di maggiore afflusso. Durante uno di questi interventi, sono stati denunciati tre giovani responsabili di un furto di vestiti presso un outlet. Le operazioni mirano a garantire maggiore sicurezza e tutela della cittadinanza, rafforzando la prevenzione e il contrasto ai reati nelle zone di maggiore frequentazione.

Controlli straordinari e a tappeto dei carabinieri nell’ultimo weekend e durante tutte le festività natalizie. Da Mordano a Castel San Pietro, passando per Imola, l’autostrada e le vie più trafficate da cittadini e turisti. Obiettivo prevenire i reati, in tutto il territorio. Solo tra venerdì e domenica sono state controllate 350 persone e 250 veicoli. All’uscita del casello di Castel San Pietro, non distante, c’è il Castel Guelfo The Style Outlets. Qui i militari dell’Arma della compagnia di Imola nei giorni scorsi sono stati chiamati dalla vigilanza che monitora la situazione. Il centro commerciale è infatti uno dei punti più grossi del Nuovo circondario imolese, molto frequentato, soprattutto durante le festività, e quindi obiettivo sensibile di furti, scippi e rapine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli dei carabinieri. Rubano vestiti all’Outlet. Denunciati tre giovani

