Sassuolo ufficiale Bakola | colpo in prospettiva dal Marsiglia

Il Sassuolo ufficializza l’acquisto di Darryl Bakola dal Marsiglia. Il club neroverde ha concluso la trattativa e si assicura un giovane talento francese, considerato uno dei più promettenti nel suo ruolo. Bakola arriva in Italia con l’obiettivo di crescere e contribuire alla squadra nei prossimi mesi.

Nuovo innesto in prospettiva per il Sassuolo. Il club neroverde ha chiuso l’acquisizione a titolo definitivo di Darryl Bakola dall’ Olympique Marsiglia, assicurandosi uno dei profili più interessanti del panorama giovanile francese. Classe 2007, nato a Clichy da famiglia di origine congolese, Darryl Bakola è un centrocampista destro con spiccata vocazione offensiva. Cresciuto tra Asnières, RC France e Red Star, è entrato nel settore giovanile dell’OM nel 2022, vincendo una French Youth Cup prima del salto tra i grandi. L’esordio in prima squadra è arrivato il 5 gennaio 2025; in stagione ha già messo insieme presenze in Ligue 1, Coupe de France e Champions League, debuttando anche in Europa nella vittoria contro il Newcastle nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Sassuolo ha messo a segno due acquisti importanti dal Marsiglia, con Garcia e Bakola che arrivano in neroverde.

Il Sassuolo ha trovato l'accordo con il Marsiglia per portare Garcia e Bakola in neroverde.

