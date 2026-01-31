Sassuolo scatenato | Garcia e Bakola dal Marsiglia avanti su Pedro Felipe

Il Sassuolo ha messo a segno due acquisti importanti dal Marsiglia, con Garcia e Bakola che arrivano in neroverde. La società neroverde ha chiuso le trattative in fretta, rafforzando la rosa con due giocatori francesi. Intanto, rimane in stand-by Pedro Felipe, che non ha ancora trovato l’accordo definitivo. La campagna di mercato del Sassuolo si fa sempre più intensa, con l’obiettivo di migliorare la squadra prima dell’inizio della stagione.

Doppio colpo e asse caldo con la Francia. Il Sassuolo accelera e chiude due operazioni con l’Olympique Marsiglia. In arrivo Ulisses Garcia, terzino sinistro classe 1994, in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro. Definito anche l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Darryl Bakola, per una cifra complessiva vicina ai 10 milioni. Determinante il viaggio a Parigi dell’ad Giovanni Carnevali, che ha portato avanti personalmente i contatti per chiudere le trattative. Il lavoro non si ferma qui. Sul tavolo c’è anche Pedro Felipe della Juventus: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del Sassuolo e controriscatto per i bianconeri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Sassuolo scatenato: Garcia e Bakola dal Marsiglia, avanti su Pedro Felipe Approfondimenti su Sassuolo Marsiglia Calciomercato Sassuolo, intesa raggiunta con il Marsiglia per Garcia e Bakola: i neroverdi valutano anche altri profili in Serie A Il Sassuolo ha trovato l’accordo con il Marsiglia per portare Garcia e Bakola in neroverde. Addio alla Juventus, Pedro Felipe pronto a passare in prestito al Sassuolo La Juventus si prepara a cedere Pedro Felipe in prestito al Sassuolo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sassuolo Marsiglia Argomenti discussi: Sassuolo, in arrivo due colpi dal Marsiglia; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato Sassuolo: Bakola e Ulisses Garcia, le cifre dell'affare col Marsiglia; Calciomercato Sassuolo, intesa raggiunta con il Marsiglia per Garcia e Bakola: i neroverdi valutano anche altri profili in Serie A. Calciomercato Sassuolo: è fatta per Ulisses Garcia, ecco la formulaÈ fatta per Ulisses Garcia al Sassuolo. A riportarlo è Fabrizio Romano, che conferma la chiusura dell’operazione nelle ultime ore. Il terzino sinistro svizzero vestirà la maglia neroverde con la ... canalesassuolo.it Sassuolo, accordo raggiunto per Ulisses Garcia. Si prova a chiudere anche per Pedro FelipeSi muove il mercato in entrata del Sassuolo: accordo totale per Ulisses Garcia, si prova a chiudere anche per Pedro Felipe ... gianlucadimarzio.com . @SassuoloUS, contatti positivi con la Juventus per Pedro Felipe. I club stanno definendo l’intesa x.com La #Juve si appresta a chiudere due operazioni in uscita #PedroFelipe verso il #Sassuolo, #Rouhi alla #Carrarese Entrambi lasceranno Torino con la formula del prestito facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.