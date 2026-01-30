Calciomercato Sassuolo intesa raggiunta con il Marsiglia per Garcia e Bakola | i neroverdi valutano anche altri profili in Serie A

Il Sassuolo ha trovato l’accordo con il Marsiglia per portare Garcia e Bakola in neroverde. Le trattative sono ormai ai dettagli, e i club si stanno accordando sugli ultimi punti. I neroverdi valutano anche altri profili in Serie A, come Pedro Felipe ed Ebosele, per rinforzare la rosa. La squadra di Dionisi si prepara a chiudere altri colpi nei prossimi giorni.

