Sant’Antonio Abate furti in casa | arrestato 38enne sorpreso a scassinare

Questa mattina a Sant’Antonio Abate, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni sorpreso mentre tentava di scassinare una casa in via Lettere. L’uomo è stato catturato nel cortile dell’abitazione, mentre il suo complice è riuscito a scappare. Le ricerche continuano per trovare anche lui.

Carabinieri sorprendono un uomo nel cortile di un’abitazione in via Lettere: il complice riesce a fuggire, ricerche in corso. A Sant’Antonio Abate continua l’impegno dei Carabinieri nel contrasto ai furti in appartamento. I militari della locale stazione, insieme alla sezione radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia, hanno arrestato L. A. V., 38 anni, residente a Boscoreale, già noto alle forze dell’ordine. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Sorpresi nel cortile mentre tentano il colpo. I Carabinieri hanno trovato il 38enne in compagnia di un complice nel cortile di un’abitazione in via Lettere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sant’Antonio Abate, furti in casa: arrestato 38enne sorpreso a scassinare Approfondimenti su SantAntonio Abate rapina Napoli Borgo Sant’Antonio Abate, arrestato 49enne per aggressione all’ex moglie Sorpreso in casa con cocaina e migliaia di euro: arrestato 38enne Un uomo di 38 anni, residente a Napoli, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia per detenzione di cocaina e ingenti somme di denaro ritenute legate allo spaccio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su SantAntonio Abate rapina Argomenti discussi: Sant’Antonio Abate e Gragnano: Ragazzi nella lente dei controlli dei carabinieri. Tre i denunciati; Furti d’acqua in zona Tratturo Regio, 35 allacci abusivi; Scafati, allarme sicurezza: Fratelli d’Italia chiede interventi immediati contro furti e vandalismi; Giulianova, festa di Sant’Antonio Abate in piazza Buozzi: musica, tradizione e solidarietà. CARABINIERI DI NAPOLI * : «SANT’ANTONIO ABATE, IL 38ENNE ARRESTATO PER I FURTI IN APPARTAMENTO»A Sant’Antonio Abate i carabinieri della locale stazione e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato Luigi Ametrano Verdura, 38enne di Boscoreale ... agenziagiornalisticaopinione.it Sant’Antonio Abate, furti in appartamento: arrestato 38enneA Sant’Antonio Abate i carabinieri della locale stazione e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato Luigi Ametrano Verdura, 38enne di Boscoreale ... napolivillage.com ACI SANT’ANTONIO. SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEI DIPENDENTI: OPERAZIONE CONGIUNTA DI CARABINIERI E DEL NIL (Comunicato Stampa) Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato anche alla prevenzione de - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.