Napoli Borgo Sant’Antonio Abate arrestato 49enne per aggressione all’ex moglie

Polizia di Stato arresta un uomo con precedenti per maltrattamenti in famiglia dopo l’aggressione all’ex moglie a Napoli. L’intervento della Polizia di Stato. Napoli, 7 dicembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a maltrattamenti in famiglia. La segnalazione e l’arrivo degli agenti. Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in zona Borgo Sant’Antonio Abate dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa riguardante una lite tra una donna e l’ex marito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Borgo Sant’Antonio Abate, arrestato 49enne per aggressione all’ex moglie

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi solo per voi ho preparato la pizza dedicata a NAPOLI-JUVE. Ti aspetto in pizzeria . Pizzeria Al Borgo,viale Europa 86 Aversa prenota subito 3270457307 #aversa #ricetta # #pizza #Pizzacontemporanea #pizzanapoletana - facebook.com Vai su Facebook

Aggredisce l'ex moglie, 49enne arrestato a Napoli - Ha aggredito per l'ennesima volta la ex moglie e non si è fermato neanche quando gli agenti sono intervenuti per bloccarlo. Scrive ansa.it

Spari nella notte a Napoli, 25enne colpito sotto casa nel Borgo Sant’Antonio Abate - Un giovane di 25 anni è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco nella notte nel Borgo Sant'Antonio Abate di Napoli. Lo riporta fanpage.it

Sandro Abate-Napoli Futsal 4-5: il derby è dei Partenopei - Derby spettacolare al PalaDelMauro tra la Sandro Abate e la formazione del Napoli Futsal. Scrive ilmattino.it