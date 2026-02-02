Sant' Anna l' allarme del M5s | 570 detenuti per 372 posti Struttura fatiscente e tempi troppo lunghi

Questa mattina, le deputate del Movimento 5 Stelle sono entrate nel carcere di Modena e sono uscite con un allarme chiaro. La struttura è troppo piccola: ci sono 570 detenuti contro i 372 posti disponibili. La situazione è critica e le condizioni della struttura sono ormai fatiscenti. Le parlamentari hanno parlato di tempi di attesa troppo lunghi e di un sistema che non riesce più a garantire un minimo di dignità ai detenuti. La visita si è rivelata difficile, e il problema è ormai evidente a tutti.

Una delegazione pentastellata ha 'toccato con mano' sovraffollamento, problemi strutturali e tante altre carenze ma anche "competenze e dignità" "Oggi sono andata nel carcere di Modena insieme a Massimo Bonora e Barbara Moretti, e non è stata una visita facile. Il sovraffollamento è il nodo più evidente, 570 persone detenute a fronte di una capienza di 372, con una grave carenza di personale. A questo si sommano problemi strutturali pesanti: impianti idraulici ed elettrici inadeguati, muffa, un vecchio capannone fatiscente, spazi inutilizzati e assenza di risorse per una manutenzione costante".🔗 Leggi su Modenatoday.it

