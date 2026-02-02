Per due giorni, il centro di Sant Moritz si è trasformato in un palcoscenico insolito. La superficie ghiacciata del lago ha attirato appassionati di auto storiche e collezionisti, che hanno portato in scena un vero spettacolo di veicoli d’epoca. Il sole splendente ha messo in risalto i dettagli delle auto, creando un’atmosfera unica e suggestiva in un paesaggio invernale da cartolina.

Per due giorni l’inverno dell’Engadina ha cambiato ritmo. La superficie ghiacciata dello specchio d’acqua della cittadina engadinese, illuminato da un sole limpido che amplificava riflessi e colori, si è trasformato in uno dei teatri più affascinanti d’Europa per l’auto storica e da collezione. Non il silenzio ovattato della montagna, ma rombi che riecheggiano tra le vette, un sound che accompagna una moltitudine di persone eleganti che si muovono tra ghiaccio e luce. The I.C.E. 2026 non è stato soltanto un concorso di eleganza, ma un’esperienza immersiva in cui meccanica, design, mondanità e cultura si sono fusi in un racconto continuo tra lago e centro urbano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sant Moritz sul ghiaccio, l'auto diventa arte e spettacolo

