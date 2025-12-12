The ICE St Moritz 2026 il ritorno sul ghiaccio nel cuore dell’inverno

L'I.C.E. St. Moritz 2026 segna il ritorno di un evento emozionante nel cuore dell'inverno, portando sport, adrenalina e atmosfere uniche sulla superficie ghiacciata di St. Moritz. Ogni anno, questa tradizione richiama appassionati e visitatori da tutto il mondo, offrendo esperienze indimenticabili tra paesaggi incantati e emozioni forti.

Ogni inverno, in Engadina, torna una musica particolare: il rumore del ghiaccio, dei passi sulla neve e dei motori che si scaldano sul lago di St. Moritz. È il suono di The I.C.E., l’evento che trasforma il lago in una pista dove le auto storiche non vengono semplicemente esposte, ma tornano a muoversi. Nel 2026, l’appuntamento arriverà prima del solito: 30 e 31 gennaio, nel cuore dell’inverno, quando il ghiaccio è più solido e il lago diventa un palcoscenico naturale perfetto. Qui le auto non sfilano: disegnano traiettorie che spariscono alla prima nevicata. Una Bugatti degli Anni Trenta può affiancare una Ferrari da corsa o una Pagani moderna, in un mix continuo di epoche e modi di intendere l’automobile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - The I.C.E. St. Moritz 2026, il ritorno sul ghiaccio nel cuore dell’inverno

Maserati protagonista a The ICE St. Moritz - Moritz, un evento esclusivo che si terrà venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Scrive motorionline.com

Tutto pronto per The I.C.E. St. Moritz 2026 - Birth of the Hypercar: un omaggio alle prime hypercar, dalle pionieristiche degli anni ’80 fino ai capolavori dei primi anni 2000. Riporta lastampa.it

