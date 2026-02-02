Robert Strom | Il polo è casa I cavalli la mia famiglia A St Moritz diventa spettacolo assoluto

La Snow Polo World Cup di St. Moritz ha preso il via con grande entusiasmo, attirando appassionati e campioni da tutto il mondo. Robert Strom, uno dei protagonisti, dice che il polo è come una famiglia e che a St. Moritz il torneo diventa uno spettacolo unico nel suo genere. La manifestazione, considerata il massimo nel polo invernale, continua a sorprendere con le sue partite emozionanti e l’atmosfera suggestiva sulle nevi svizzere.

Fra i talenti più interessanti di questa edizione c’è Robert Strom, giocatore del team St. Moritz. Atleta francese di alto livello, Strom ha una storia personale profondamente intrecciata al polo. Nato e cresciuto in una famiglia che ha fatto di questo sport una vera ragione di vita, porta avanti un’eredità prestigiosa: suo nonno, Robert Zellinger de Balkany, aristocratico e imprenditore europeo, amico di re Juan Carlos di Spagna, fu fondatore della storica organizzazione di polo Sainte Mesme. Una tradizione poi sviluppata dal padre Birger Strom, che ha trasformato Sainte Mesme in una delle realtà più solide e riconosciute del polo francese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Robert Strom: «Il polo è casa. I cavalli, la mia famiglia. A St. Moritz diventa spettacolo assoluto» Approfondimenti su St Moritz Snow Polo Heritage e autenticità. U.S. Polo Assn. veste i campioni di St. Moritz Scontro sul ghiaccio: a St Moritz si gioca il polo d’inverno con sfide mozzafiato A St Moritz si è giocata la Coppa del Mondo di Snow Polo, un evento che attira appassionati da tutto il mondo.

