Max Pezzali torna a Sanremo sarà l’ospite fisso per cinque serate a bordo della nave del festival
Max Pezzali torna a Sanremo, assumendo il ruolo di ospite fisso per tutte e cinque le serate del festival. A bordo della “nave del festival”, il cantautore porterà la sua musica e la sua esperienza, contribuendo a un appuntamento musicale che si conferma tra i più seguiti dell’anno. La sua presenza rappresenta un elemento di continuità e interesse per il pubblico e gli appassionati di musica italiana.
MAX PEZZALI torna a Messina con il nuovo tour “Max Forever – Stadi 2026”, che farà tappa Mercoledì 1° e Giovedì 2 luglio 2026 allo stadio “Franco Scoglio”, confermando la città dello Stretto tra le protagoniste della grande musica live in Italia. Messina si pre - facebook.com facebook
