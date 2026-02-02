Sanremo 2026 quando escono i testi delle canzoni | c’è la data ufficiale

Domani verranno annunciati i testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026. La kermesse si svolgerà dal 24 al 28 febbraio e già si respira l’attesa tra artisti e fan. L’appuntamento si avvicina e tutti vogliono sapere cosa canteranno i partecipanti.

In scena dal 24 al 28 febbraio 2026, il Festival di Sanremo si prepara ancora una volta a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori. Come ogni anno, cresce l’attesa non solo per le esibizioni sul palco dell’Ariston, ma anche per i testi delle canzoni in gara, primo vero contatto del pubblico con i brani protagonisti della kermesse. Tra pronostici, FantaSanremo, look degli artisti e curiosità sul backstage, resta una domanda centrale: quando saranno pubblicati i testi ufficiali delle canzoni di Sanremo 2026? Quando escono i testi delle canzoni di Sanremo 2026. La tradizione viene confermata anche quest’anno: i testi integrali dei brani in gara saranno pubblicati in esclusiva dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, che dedicherà uno speciale al Festival. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il Premio Lunezia per Sanremo si focalizza sull'aspetto letterario delle canzoni in gara, valorizzando la qualità dei testi.

Sanremo 2026 si avvicina alla fase più intensa, con i Big, i titoli delle canzoni e i vincitori di Sanremo Giovani già annunciati.

