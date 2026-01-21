Il Premio Lunezia per Sanremo Sotto la lente i testi delle canzoni

Il Premio Lunezia per Sanremo si focalizza sull’aspetto letterario delle canzoni in gara, valorizzando la qualità dei testi. Durante il Festival, si evidenzia l’importanza di un linguaggio curato e significativo, che arricchisce l’esperienza musicale. Questo riconoscimento mira a premiare le composizioni che sanno esprimere emozioni e pensieri con eleganza e profondità, sottolineando il valore della scrittura nel contesto della musica italiana.

C'è un momento, durante il Festival di Sanremo, in cui le luci della ribalta si spostano idealmente dalle melodie alle parole. È lo spazio in cui la canzone smette di essere solo intrattenimento e diventa racconto, poesia, visione. È in questo territorio che da anni si muove il Premio Lunezia, ideato e diretto dallo spezzino Stefano De Martino, pronto già a guardare all'edizione 2026 del Festival della Canzone Italiana con un'iniziativa che intreccia musica, cultura e partecipazione del pubblico. Anche durante Sanremo 2026 la Commissione del Premio assegnerà il 'Premio Lunezia per Sanremo 2026', riconoscimento che valorizza il contenuto letterario dei testi in gara, ponendo l'attenzione sulla scrittura come elemento fondante della canzone d'autore.

