Questa sera si aggiunge un nuovo nome alla lista di ospiti del Festival di Sanremo 2026. Can Yaman sarà infatti co-conduttore per una sera, portando sul palco il suo entusiasmo e il suo stile. La partecipazione dell’attore turco è stata annunciata poco fa, e molti si chiedono cosa riserverà il suo momento sul palco più famoso d’Italia.

Si aggiunge un altro tassello al sempre più vicino Festival di Sanremo. L’edizione 2026 dell’evento più seguito e amato dagli italiani vedrà la presenza di Can Yaman. Lo annuncia con una foto nei panni di Sandokan direttamente il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale Carlo Conti. L’attore turco salirà sul palco del Teatro Ariston in una delle cinque serate. Come già annunciato, la coppia fissa sarà quella formata da Conti e Laura Pausini. La serata di mercoledì vedrà co-conduttore Achille Lauro, un’altra vedrà dunque la presenza del popolare attore turco. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SANREMO 2026: CAN YAMAN CO-CONDUTTORE PER UNA SERA DEL FESTIVAL

Approfondimenti su Sanremo 2026

Questa sera Achille Lauro salirà sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttore per una sera.

Achille Lauro torna sul palco di Sanremo, questa volta come co-conduttore.

Ultime notizie su Sanremo 2026

