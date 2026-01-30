Achille Lauro torna sul palco di Sanremo, questa volta come co-conduttore. Mercoledì 25 febbraio, salirà con Carlo Conti e Laura Pausini, portando la sua energia tra i protagonisti della serata. È un ritorno che fa rumore, dopo aver debuttato con Rolls Royce e aver già partecipato altre volte al festival. Ora, con questa nuova veste, si prepara a sorprendere ancora.

Achille Lauro torna al Festival di Sanremo, questa volta nelle vesti di co-conduttore. Il cantante salirà sul palco dell’Ariston mercoledì 25 febbraio per affiancare Carlo Conti e Laura Pausini. Achille Lauro co-conduttore a Sanremo: l’annuncio. Ad annunciarlo, nel tradizionale appuntamento con il Tg1 delle 20, è stato proprio il direttore artistico Conti: «È un artista straordinario, grande protagonista dello scorso anno, forse a dire sì a questa conduzione è stato un po’ incosciente. Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Achille Lauro co-conduttore per una sera: sarà all'Ariston mercoledì 25 febbraio. Dall'esordio con Rolls Royce a Sanremo 2026, tutte le sue partecipazioni

Approfondimenti su Sanremo 2026

Questa sera Achille Lauro salirà sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttore per una sera.

Questa sera Achille Lauro torna a calcare il palco dell’Ariston, ma questa volta non come concorrente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Achille Lauro per il settimanale Grazia - Aprile 2022 #achillelauro

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Achille Lauro a Sanremo da co-conduttore: Carlo è maestro, io starò un passo indietro; Achille Lauro co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo; Sanremo, anche Achille Lauro al fianco di Conti come co-conduttore: cosa ha detto il cantante; Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata.

Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026 insieme a Laura PausiniAchille Lauro co-condurrà il Festival insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. Tutti i dettagli della sua partecipazione, su cui c'è grande attesa ... iodonna.it

Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore: l’annuncio di Carlo Conti e il mistero su cosa farà sul palcoAchille Lauro sarà ospite al Festival di Sanremo 2026. La conferma è arrivata da Carlo Conti nel corso dell'edizione serale del TG1 ... donnaglamour.it

Achille Lauro sul palco di Sanremo 2026: un ritorno speciale Achille Lauro sarà co-conduttore della serata del 25 febbraio al Festival di Sanremo 2026, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, presente per tutta la durata della manifestazione. A dare l’annunc - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Si arricchisce il cast. Mercoledì arriverà Achille Lauro, già salito sul palco, sia in gara che come ospite. Lo annuncia al Tg1 il direttore artistico Carlo Conti. L'artista: "Carlo è un maestro, starò un passo indietro". @TimisoaraPinto #GR1 x.com