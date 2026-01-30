Sanremo Achille Lauro co- conduttore per una sera

Questa sera Achille Lauro salirà sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttore per una sera. Lo farà insieme a Laura Pausini e Carlo Conti, e potrebbe dedicare un momento alle vittime di Crans Montana con un omaggio musicale. La sua presenza ha già attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Achille Lauro condurrà la seconda serata di Sanremo al fianco di Laura Pausini e Carlo Conti, sul palco potrebbe fare un omaggio alle vittime di Crans Montana sulle note di Perdutamente Al Tg1 Carlo Conti ha annunciato che Achille Lauro sarà presente anche in questa edizione del festival di Sanremo. Ma il suo ruolo sarà ancora una volta inedito: farà il co- conduttore della seconda serata, al fianco del direttore artistico e di Laura Pausini. Questa notizia arriva dopo diversi rumors circolati sulla sua presenza, ma soprattutto dopo che l’artista è stata una presenza fissa dal 2020 – tranne nell’edizione 2024-. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

