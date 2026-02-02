Can Yaman sarà il nuovo volto del Festival di Sanremo 2026. Lo lascia intendere Carlo Conti, che ha scritto un post su Instagram lasciando intendere la sua presenza come co-conduttore. La notizia circola già tra i fan, curiosi di vedere l’attore turco sul palco dell’Ariston.

Can Yaman co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. Lo lascia intuire Carlo Conti con un post su Instagram. Il direttore artistico della kermesse musicale ha pubblicato un suo fotomontaggio nei panni di Sandokan dal titolo ‘Carlokan’, la didascalia “co-co” e in sottofondo la celebre sigla degli Oliver Onions. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) Chi è Can Yaman. Can Yaman è un attore turco, nato a Istanbul l’8 novembre 1989. E’ noto al nostro pubblico soprattutto per aver preso parte a diverse serie televisive italiane come ‘Che Dio ci aiuti’, ‘Viola come il mare’ e ‘Sandokan’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore del Festival

Approfondimenti su Sanremo 2026

Questa sera si aggiunge un nuovo nome alla lista di ospiti del Festival di Sanremo 2026.

Questa mattina si è diffusa la notizia che Can Yaman sarà il co-conduttore di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore insieme a Carlo Conti Ecco cosa sappiamo

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Da Andrea Delogu a Madonna, da Fedez a Can Yaman: tutto quello che (si dice) succederà a Sanremo 2026; Sanremo, Can Yaman sarà ospite della prima serata del Festival; Sanremo, Can Yaman sarà ospite della prima serata del Festival; Sanremo, Can Yaman sarà ospite della prima serata del Festival.

Can Yaman, la prima volta in TV dopo il caso dell’arresto: cosa farà a Sanremo 2026Can Yaman torna in TV dopo il presunto arresto: sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026, come annunciato da Carlo Conti. donnaglamour.it

Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore al fianco di Carlo ContiCan Yaman sarà co-conduttore del Festival di Sanremo, l'ironico annuncio social di Carlo Conti. Can Yaman approda sul palco del Teatro Ariston come co-conduttore al fianco di Carlo Cont i. Ecco ... comingsoon.it

Can Yaman sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026 - facebook.com facebook

Can Yaman smentisce l’arresto, cosa è successo in Turchia: “Fermato perché sono famoso ma non hanno trovato niente” x.com