sanremo 2026 can yaman co conduttore insieme a carlo conti

Questa mattina si è diffusa la notizia che Can Yaman sarà il co-conduttore di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. La conferma ufficiale arriverà nei prossimi giorni, ma già circolano le prime reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La presenza dell’attore turco, molto amato in Italia, potrebbe portare una ventata di novità alla kermesse canora. I dettagli sul ruolo di Yaman e sulle modalità di partecipazione restano ancora da definire, ma l’annuncio ha già acceso l’interesse di molti.

Poco fa, sui social, Carlo Conti ha lasciato intendere che Can Yaman potrebbe essere uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. Siamo ormai entrati ufficialmente nel mese del Festival di Sanremo 2026 e in questi giorni gli annunci di Carlo Conti si stanno facendo sempre più numerosi. Solo poche ore fa il conduttore e direttore artistico ha svelato i duetti dei Big, che vedremo durante la quarta serata della kermesse, quella delle cover. Oggi, come se non bastasse, è arrivato un nuovo spoiler e stavolta sembrerebbe che il presentatore abbia fatto il colpaccio. Con un post condiviso sui suoi profili social, Conti ha annunciato che Can Yaman sarà uno dei co-conduttori del Festival. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Carlo Conti ha annunciato che l’attore turco Can Yaman sarà il co-conduttore di Sanremo 2026.

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

