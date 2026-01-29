Sanremo 2026 Achille Lauro co-condurrà la seconda serata con Conti e Pausini
Questa sera, Achille Lauro salirà sul palco di Sanremo 2026 per la seconda serata, questa volta come co-conduttore insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. Dopo aver partecipato come concorrente lo scorso anno, il cantautore si mette alla prova in un ruolo diverso, affiancando i veterani del festival. È un debutto inedito per lui, che si aggiunge a quello già vissuto da Emma Marrone, Marco Mengoni e Giorgia in passato. La serata si preannuncia ricca di sorprese e di incontri tra artisti e conduttori, con Lau
A poco meno di un mese dal calcio d'inizio del Festival di Sanremo 2026, in diretta dal Teatro Ariston da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio 2026, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti sta continuando con gli annunci a sorpresa al Tg1, svelando pian piano il suo ultimo Sanremo, co-condotto insieme a Laura Pausini. Durante l'edizione serale del Tg1 del 29 gennaio 2026, Conti ha annunciato che Achille Lauro, in gara lo scorso anno con Incoscienti giovani, sarà il co-conduttore della seconda serata della kermesse canora, mercoledì 25 febbraio, insieme a lui e a Laura Pausini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Sanremo 2026
Sanremo, Achille Lauro condurrà la seconda serata. Cantare? “Non lo so, comanda Carlo…”
Achille Lauro torna sul palco di Sanremo, questa volta come conduttore della seconda serata.
Sanremo 2026, l’annuncio di Conti: “Achille Lauro co-conduttore della seconda serata”
Carlo Conti ha annunciato che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026.
Achille Lauro torna a Sanremo: condurrà la seconda serata con Conti e Pausini
Ultime notizie su Sanremo 2026
Argomenti discussi: Sanremo 2026: ospiti Achille Lauro, Luca Argentero e Sabrina Ferilli?; Sanremo 2026, Achille Lauro al Festival ci sarà (e farà venire i brividi). La promessa di Carlo Conti; Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero; Sanremo 2026, Laura Pausini pronta al duetto con Achille Lauro: le polemiche, l'attesa e le cover che fanno discutere.
Sanremo 2026, Achille Lauro co-condurrà la seconda serata con Conti e PausiniAchille Lauro tornerà a Sanremo nel 2026 in veste di co-conduttore: il cantautore affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella seconda serata del Festival. gazzetta.it
Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: Achille Lauro co-conduttore, perché per il Festival è un colpo (doppio)L'artista romano affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. libero.it
Sanremo, Carlo Conti al Tg1: “Achille Lauro co-conduttore nella seconda serata”. Rivediamo insieme il momento dell’annuncio. #Tg1 - facebook.com facebook
Per sempre noi incoscienti giovani Achille Lauro co-condurrà con Carlo Conti e Laura Pausini la serata di mercoledì 25 febbraio #Sanremo2026 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.