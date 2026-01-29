Questa sera, Achille Lauro salirà sul palco di Sanremo 2026 per la seconda serata, questa volta come co-conduttore insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. Dopo aver partecipato come concorrente lo scorso anno, il cantautore si mette alla prova in un ruolo diverso, affiancando i veterani del festival. È un debutto inedito per lui, che si aggiunge a quello già vissuto da Emma Marrone, Marco Mengoni e Giorgia in passato. La serata si preannuncia ricca di sorprese e di incontri tra artisti e conduttori, con Lau

A poco meno di un mese dal calcio d'inizio del Festival di Sanremo 2026, in diretta dal Teatro Ariston da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio 2026, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti sta continuando con gli annunci a sorpresa al Tg1, svelando pian piano il suo ultimo Sanremo, co-condotto insieme a Laura Pausini. Durante l'edizione serale del Tg1 del 29 gennaio 2026, Conti ha annunciato che Achille Lauro, in gara lo scorso anno con Incoscienti giovani, sarà il co-conduttore della seconda serata della kermesse canora, mercoledì 25 febbraio, insieme a lui e a Laura Pausini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo 2026, Achille Lauro co-condurrà la seconda serata con Conti e Pausini

