Sanità come funziona la macchina da soldi delle liste d' attesa | tutti i documenti riservati

La sanità italiana si muove tra pubblico e privato, con un giro d’affari che supera i 10 miliardi di euro. Le liste d’attesa sono al centro di un sistema che spesso favorisce le cliniche private, dove si può pagare per saltare le code. In alcune regioni, fino al 90% delle visite si svolge in strutture private, anche se si utilizzano risorse pubbliche. Uno scenario che fa discutere e solleva dubbi sulla trasparenza e sull’equità del servizio sanitario.

La storia che ci viene raccontata è sempre la stessa: siamo costretti a pagare di tasca nostra 10 miliardi di euro l’anno perché le liste d’attesa sono troppo lunghe. E infatti una visita su due e un esame diagnostico su tre sono a carico dei cittadini (qui pag. 21 e 24). Quello che nessuno spiega è il motivo per cui queste liste d’attesa non si riducono mai, anzi aumentano, e quali interessi economici contribuiscono ad alimentarle. Per legge, la libera professione intramoenia — cioè l’attività privata svolta dai medici dentro o per conto dell’ospedale pubblico — non può superare l’attività istituzionale garantita dal Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Le liste d’attesa nelle strutture pubbliche spesso nascondono un mercato nascosto.

Argomenti discussi: Sanità, come funziona la macchina da soldi. Ecco i documenti riservati; MIA, l’intelligenza artificiale per il medico di famiglia; Cos’è MIA e perché può cambiare la medicina generale in Italia; Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: scadenze e soluzioni per semplificare l’obbligo.

