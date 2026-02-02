Sanità come funziona la macchina da soldi nei documenti riservati

La sanità italiana si muove tra pubblico e privato, con un giro d’affari che supera i 10 miliardi di euro. Molti medici offrono visite ed esami a pagamento, anche nelle strutture pubbliche, dove in alcuni casi si arriva a una presenza privata fino al 90%. Un sistema che fa discutere, tra richieste di trasparenza e rischi di favoritismi.

La storia che ci viene raccontata è sempre la stessa: siamo costretti a pagare di tasca nostra 10 miliardi di euro l’anno perché le liste d’attesa sono troppo lunghe. E infatti una visita su due e un esame diagnostico su tre sono a carico dei cittadini (qui pag. 21 e 24). Quello che nessuno spiega è il motivo per cui queste liste d’attesa non si riducono mai, anzi aumentano, e quali interessi economici contribuiscono ad alimentarle. Per legge, la libera professione intramoenia — cioè l’attività privata svolta dai medici dentro o per conto dell’ospedale pubblico — non può superare l’attività istituzionale garantita dal Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

