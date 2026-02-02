Sanità come funziona la macchina da soldi delle liste d' attesta | tutti i documenti riservati

Da xml2.corriere.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le liste d’attesa nelle strutture pubbliche spesso nascondono un mercato nascosto. Un sistema che muove circa 10 miliardi di euro all’anno, con medici e cliniche che spesso spingono i pazienti verso prestazioni private. In alcuni casi, fino al 90% delle visite e degli esami vengono pagati di tasca propria, creando un vero e proprio business. Documenti riservati svelano come funziona questa macchina da soldi, alimentata da un sistema sanitario che fatica a regolare le richieste e le prestazioni extra.

La storia che ci viene raccontata è sempre la stessa: siamo costretti a pagare di tasca nostra 10 miliardi di euro l’anno perché le liste d’attesa sono troppo lunghe. E infatti una visita su due e un esame diagnostico su tre sono a carico dei cittadini (qui pag. 21 e 24). Quello che nessuno spiega è il motivo per cui queste liste d’attesa non si riducono mai, anzi aumentano, e quali interessi economici contribuiscono ad alimentarle. Per legge, la libera professione intramoenia — cioè l’attività privata svolta dai medici dentro o per conto dell’ospedale pubblico — non può superare l’attività istituzionale garantita dal Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sanit224 come funziona la macchina da soldi delle liste d attesta tutti i documenti riservati

© Xml2.corriere.it - Sanità, come funziona la macchina da soldi delle liste d'attesta: tutti i documenti riservati

Approfondimenti su Sanità Italia

Sanità, come funziona la macchina da soldi nei documenti riservati

La sanità italiana si muove tra pubblico e privato, con un giro d’affari che supera i 10 miliardi di euro.

Puglia, sanità: ecco la delibera per l’abbattimento delle liste di attesa TUTTI I PROVVEDIMENTI Giunta regionale

La Giunta regionale della Puglia ha approvato oggi una delibera per ridurre le liste di attesa nelle strutture sanitarie.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sanità Italia

Argomenti discussi: Sanità, come funziona la macchina da soldi nei documenti riservati | Milena Gabanelli; MIA, l’intelligenza artificiale per il medico di famiglia; Cos’è MIA e perché può cambiare la medicina generale in Italia; Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: scadenze e soluzioni per semplificare l’obbligo.

Sanità, come funziona la macchina da soldi nei documenti riservatiIl giro d’affari delle visite e degli esami a pagamento vale 10 miliardi. Nel pubblico attività privata fino al 90%. I casi di 2 eccellenze: Rizzoli di Bologna e Humanitas di Milano. msn.com

sanità come funziona laLa farmacia che cambia la sanità (senza fare rumore)La sanità territoriale di cui tanto si parla non si costruisce solo con nuove case della comunità, già in grave sofferenza di personale. Si costruisce anche valorizzando ciò che esiste, è diffuso, ... insanitas.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.