Sanità come funziona la macchina da soldi delle liste d' attesta | tutti i documenti riservati

Le liste d’attesa nelle strutture pubbliche spesso nascondono un mercato nascosto. Un sistema che muove circa 10 miliardi di euro all’anno, con medici e cliniche che spesso spingono i pazienti verso prestazioni private. In alcuni casi, fino al 90% delle visite e degli esami vengono pagati di tasca propria, creando un vero e proprio business. Documenti riservati svelano come funziona questa macchina da soldi, alimentata da un sistema sanitario che fatica a regolare le richieste e le prestazioni extra.

La storia che ci viene raccontata è sempre la stessa: siamo costretti a pagare di tasca nostra 10 miliardi di euro l'anno perché le liste d'attesa sono troppo lunghe. E infatti una visita su due e un esame diagnostico su tre sono a carico dei cittadini (qui pag. 21 e 24). Quello che nessuno spiega è il motivo per cui queste liste d'attesa non si riducono mai, anzi aumentano, e quali interessi economici contribuiscono ad alimentarle. Per legge, la libera professione intramoenia — cioè l'attività privata svolta dai medici dentro o per conto dell'ospedale pubblico — non può superare l'attività istituzionale garantita dal Servizio sanitario nazionale.

La sanità italiana si muove tra pubblico e privato, con un giro d’affari che supera i 10 miliardi di euro.

La Giunta regionale della Puglia ha approvato oggi una delibera per ridurre le liste di attesa nelle strutture sanitarie.

