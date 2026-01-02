Crans-Montana Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori

Oggi a Crans-Montana, Tajani ha visitato il luogo della tragedia, deponeando una corona di fiori in segno di rispetto e solidarietà. La visita, semplice e rispettosa, ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza di ricordare eventi drammatici con sobrietà e attenzione. Un gesto che testimonia l’impegno nel mantenere viva la memoria in un momento di commozione collettiva.

Una visita silenziosa, carica di emozione e rispetto, ha segnato la giornata di oggi a Crans-Montana. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si Ã¨ recato nella localitÃ svizzera teatro della tragedia che ha sconvolto lâ€™Europa, scegliendo un gesto sobrio ma profondamente simbolico per rendere omaggio alle vittime. Il titolare della Farnesina ha raggiunto il luogo dellâ€™incendio nelle ore centrali della giornata, lontano dai riflettori, accompagnato da una delegazione ridotta. Arrivato davanti a ciÃ² che resta del locale distrutto, Tajani ha deposto un mazzo di fiori, soffermandosi in raccoglimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori Leggi anche: Crans Montana, Tajani oggi sul luogo della tragedia: “Ci vorranno settimane per identificare le vittime” Leggi anche: Crans Montana, Tajani sul luogo della strage: “Inchiesta in corso, già decine di interrogatori” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, Tajani: Non escludiamo italiani coinvolti; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Tragedia a Crans Montana, Tajani: 13 italiani feriti e 6 dispersi. Tajani, 'a Crans-Montana per essere vicino ai familiari delle vittime' - Montana per essere vicino ai familiari delle vittime, a coloro che nutrono una speranza di riabbracciare un proprio caro. ansa.it

Tajani a Crans-Montana depone fiori sul luogo della strage della notte di Capodanno - Il ministro parla di collaborazione con le autorità svizzere definita "molto positiva", annuncia una task force e riferisce sei italiani dispersi ... laregione.ch

Incendio a Crans-Montana: almeno 47 morti e oltre cento feriti, Tajani sul luogo dell'incidente - Continuano i lavori dei soccorritori dopo il tragico incendio in un bar di Cran- msn.com

Crans-Montana, come funziona il protocollo Dvi per identificare corpi carbonizzati ilsole24ore.com/art/crans-mont… x.com

Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.