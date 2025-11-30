Il Lecce piange il piccolo Elia | un mazzo di fiori e uno striscione per il bimbo ucciso nel Salento
Il Lecce ricorda il piccolo Elia Perrone, il bimbo di nove anni di Calimera ucciso dalla mamma qualche giorno fa. Il club giallorosso ha omaggiato la memoria del bimbo salentino con un mazzo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Finalmente arriviamo a LECCE, saranno le vacanze natalizie più tristi di sempre? Ti aspettiamo VENERDÌ 26 DICEMBRE alle @officinecantelmo per scaldarci il cuore insieme Alla dieta ci penserai a gennaio, intanto vieni a piangere e ballare con le - facebook.com Vai su Facebook
Il Lecce piange il piccolo Elia: un mazzo di fiori e uno striscione per il bimbo ucciso nel Salento - Il Lecce ricorda il piccolo Elia Perrone, il bimbo di nove anni di Calimera ucciso dalla mamma qualche giorno fa. msn.com scrive
L’U.S. Lecce ricorda il piccolo Elia, ucciso dalla mamma: fiori e striscioni - Poche parole, semplici, ma profonde e ricche di significato scritte su uno striscione appeso a bordocampo. Da trnews.it
A Calimera il giorno dell'addio al piccolo Elia, ucciso dalla madre: musica e palloncini bianchi per il «piccolo angelo» - Funerali a porte chiuse per il bambino di 8 anni ucciso dalla mamma, Najoua Minniti. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it