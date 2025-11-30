Il Lecce piange il piccolo Elia | un mazzo di fiori e uno striscione per il bimbo ucciso nel Salento

Il Lecce ricorda il piccolo Elia Perrone, il bimbo di nove anni di Calimera ucciso dalla mamma qualche giorno fa. Il club giallorosso ha omaggiato la memoria del bimbo salentino con un mazzo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

lecce piange piccolo eliaA Calimera il giorno dell'addio al piccolo Elia, ucciso dalla madre: musica e palloncini bianchi per il «piccolo angelo» - Funerali a porte chiuse per il bambino di 8 anni ucciso dalla mamma, Najoua Minniti. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

