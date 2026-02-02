San Jacopino è sempre più Sos delinquenza | Auto spaccate in pieno giorno anche nei parcheggi privati

A Firenze, i residenti di San Jacopino sono sempre più preoccupati. Le auto vengono rotte anche in pieno giorno, spesso nei parcheggi privati condominiali. I ladri entrano senza paura, colpendo ripetutamente e lasciando dietro di sé danni e paura tra chi vive lì. La situazione sta peggiorando e le forze dell’ordine cercano di intervenire, ma i problemi restano.

Firenze, 2 febbraio 2026 - Auto spaccate anche in pieno giorno e balordi che ormai si introducono anche nei posteggi condominiali pur di mettere a segno un colpo dietro l’altro. Non c’è proprio pace a San Jacopino. Ieri pomeriggio, almeno due le auto colpite dai soliti balordi senza scrupoli che da troppo tempo rendono impossibile la vita dei residenti della zona. A lanciare l’allarme è ancora una volta Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino: “Ormai è chiaro: i delinquenti si spostano dalle zone limitrofe, più controllate dalla polizia, nel nostro quartiere, che è sempre più osteggio della microcriminalità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Jacopino, è sempre più Sos delinquenza: “Auto spaccate in pieno giorno, anche nei parcheggi privati” Approfondimenti su San Jacopino Delinquenza San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana San Jacopino, delinquenti scatenati: “Almeno 20 macchine spaccate in 10 giorni” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Jacopino Delinquenza Argomenti discussi: San Jacopino dice basta. Ci difenderemo da soli!; Firenze, continuano le spaccate alle auto a San Jacopino: 'C'è chi è stato danneggiato più volte'; Firenze, San Jacopino come il Far West: dilagano spaccate, furti e spaccio. Gianfaldoni: Perchè le istituzioni non ci ascoltano?; Le Cascine, recuperati dispositivi elettronici rubati: un arresto. San Jacopino, è sempre più Sos delinquenza: Auto spaccate in pieno giorno, anche nei parcheggi privatiFirenze, 2 febbraio 2026 - Auto spaccate anche in pieno giorno e balordi che ormai si introducono anche nei posteggi condominiali pur di mettere a segno un colpo dietro l’altro. Non c’è proprio pace a ... lanazione.it San Jacopino ancora in preda al degrado: Topi ai cassonetti, ormai sono discariche a cielo apertoParticolarmente complicata la situazione in via Maragliano. E le spaccate proseguono: stamani, quattro le auto razziate in via Ponte alle Mosse. Cittadini esasperati, dice Gianfaldoni ... msn.com https://www.firenzedintorni.it/it/san-jacopino-ostaggio-microcriminalit.html facebook Comitato.C.A.San Jacopino (@SanJacopino) on X x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.