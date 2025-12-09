Firenze, 9 dicembre 2025 – Situazione sempre più fuori controllo a San Jacopino. Solo durante il fine settimana appena passato ci sono state almeno tre spaccate sulle auto in sosta. “Non sappiamo più come fare. Siamo stanchi, arrabbiati, avviliti”, non si dà pace Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino. “La prima segnalazione è arrivata nella tarda serata di venerdì da parte di un residente, ovviamente amareggiato e arrabbiato per la situazione”, scrive Gianfaldoni in una nota. Alcuni amici che erano venuti a trovare il residente, al ritorno, si sono trovati di fronte una pessima sorpresa: la loro auto, parcheggiata in via Landini, a pochi metri da piazza San Jacopino, è stata saccheggiata: dalla bauliera sono spariti strumenti musicali e pure uno zaino di importante valore affettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana