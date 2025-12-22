San Jacopino delinquenti scatenati | Almeno 20 macchine spaccate in 10 giorni
Firenze, 22 dicembre 2025 – Auto con i vetri in frantumi, con tanto di coltelli infilzati nelle guarnizioni, e abitacoli razziati in tutta tranquillità dai delinquenti, che poi “buttano parte del materiale rubato all’ingresso del giardino di via Galliano”, ormai emblema del degrado di San Jacopino. “Altro che Natale. Qui non c’è proprio nulla da festeggiare”, masticano amaro i cittadini. “La zona è ormai terra di nessuno”, è sfinito Simone Gianfaldoni del comitato cittadini attivi San Jacopino. Almeno venti auto spaccate in dieci giorni. In appena dieci giorni, sono almeno 20 le macchine che sono state razziate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Auto nel mirino, raffica di spaccate a San Jacopino: “Almeno dieci in pochi giorni”
Leggi anche: San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana
San Jacopino, delinquenti scatenati: “Almeno 20 macchine spaccate in 10 giorni” - Gianfaldoni: “Nonostante gli esposti, le segnalazioni e le richieste di incontro, nel quartiere la situazione peggiora sempre di più”. lanazione.it
Firenze, nuovo scippo a San Jacopino: “Quartiere in mano ai delinquenti. La gente è terrorizzata” - Dopo appena 24 ore dal grave episodio in via Toselli, dove un disabile in carrozzina è stato scippato della collana d’oro, ieri c’è ... lanazione.it
Firenze, ancora spaccate alle auto in San Jacopino: «Più di 10 in una notte» - Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre il comitato di residenti Cittadini Attivi denuncia «oltre una decina di auto con finestrini in ... corrierefiorentino.corriere.it
FERMO - Stando alle prime informazioni trapelate, a far parte di quel gruppo di delinquenti che ha picchiato e rapinato due ragazzi il 16 dicembre scorso, almeno quattro ragazzi. Alcuni con in testa dei passamontagna per nascondere i volti, uno sembrerebbe - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.