San Jacopino delinquenti scatenati | Almeno 20 macchine spaccate in 10 giorni

Firenze, 22 dicembre 2025 – Auto con i vetri in frantumi, con tanto di coltelli infilzati nelle guarnizioni, e abitacoli razziati in tutta tranquillità dai delinquenti, che poi “buttano parte del materiale rubato all’ingresso del giardino di via Galliano”, ormai emblema del degrado di San Jacopino. “Altro che Natale. Qui non c’è proprio nulla da festeggiare”, masticano amaro i cittadini. “La zona è ormai terra di nessuno”, è sfinito Simone Gianfaldoni del comitato cittadini attivi San Jacopino. Almeno venti auto spaccate in dieci giorni. In appena dieci giorni, sono almeno 20 le macchine che sono state razziate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

