Colto da un malore mentre carica la legna sul camion soccorso dai vigili del fuoco

Incidente nei boschi di Comignago.É successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 novembre, quando un uomo ha avuto un malore mentre manovrava una gru per caricare la legna sul proprio camion.L'uomo, bloccato al di sopra della cabina di guida del mezzo, è stato estratto e spinalizzato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Operaio colto da malore mentre lavora su un'impalcatura: soccorso a 15 metri d'altezza. Paura in un cantiere a Montebelluna VIDEO - Attimi di paura, questa mattina, giovedì 16 ottobre, in un cantiere a Montebelluna, dove un operaio ha avuto un malore mentre stava lavorando su un'impalcatura alta 15 metri. Da ilgazzettino.it

Malore mentre fa jogging. Una videochiamata gli salva la vita - un concentrato di pronto intervento, assistenza medica e anche di eventi per una volta ... Lo riporta romatoday.it

Operaio colto da malore mentre lavora su un'impalcatura: soccorso a 15 metri d'altezza dai vigili del fuoco - Attimi di paura, questa mattina, giovedì 16 ottobre, in un cantiere a Montebelluna, dove un operaio ha avuto un malore mentre stava lavorando su un'impalcatura alta 15 metri. Lo riporta ilgazzettino.it