Quattro escursionisti dispersi in Val Grande sono stati trovati e messi in salvo. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza con l’aiuto di droni e tecnologie avanzate, è terminata con successo. I soccorritori sono riusciti a localizzare i dispersi e a portarli in salvo senza incidenti. La zona, difficile da raggiungere, aveva complicato le ricerche, ma le nuove tecnologie hanno fatto la differenza.

È di 4 escursionisti salvati il bilancio di una complessa operazione di soccorso condotta nella mattinata del 22 gennaio 2026 nei pressi del Monte Faiè, nel comune di San Bernardino Verbano (VCO). L’intervento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la Sezione Aerea di Varese, le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Domodossola, i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese e il personale dei Vigili del Fuoco, supportati da droni e squadre di terra. Gli escursionisti erano dispersi dalla sera precedente in Val Grande e sono stati localizzati e tratti in salvo grazie all’impiego di tecnologie avanzate e all’azione coordinata delle forze in campo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - San Bernardino Verbano, salvati 4 escursionisti dispersi: operazione con droni e tecnologie avanzate

Approfondimenti su San Bernardino Verbano

I vigili del fuoco di Arezzo e il soccorso alpino sono intervenuti il 24 gennaio per localizzare e soccorrere due escursionisti dispersi sul Monte Falterona.

Durante la notte di San Silvestro, quattro escursionisti romani di 19 anni sono rimasti bloccati dal ghiaccio durante un'escursione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Una fila di auto ferme a San Bernardino. Non è una coda di vacanzieri, ma un parcheggio di fortuna lungo la strada cantonale. Le immagini scattate domenica mostrano la presa d’assalto della località sciistica mesolcinese nel fine settimana. RescueMedia - facebook.com facebook

Sole, neve e traffico: San Bernardino fa il pienone per il weekend x.com