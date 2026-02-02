Samuela Comola chi è l’atleta che potrebbe sostituire Rebecca Passler a Cortina 2026

Samuela Comola potrebbe essere la nuova stella dello sci azzurro alle Olimpiadi di Cortina 2026. In un momento in cui Rebecca Passler si fa da parte per motivi personali, l’attenzione si sposta sulla giovane atleta, che si sta preparando a prendere il suo posto. La sua ascesa è stata rapida, e ora tutti aspettano di vedere come si comporterà nella fase più importante della carriera.

Il mondo dello sport è terribilmente imprevedibile e così, quando meno te lo aspetti, ti ritrovi a fare i conti con cocenti delusioni e inaspettate sorprese. È quanto sta accadendo a Samuela Comola, biatleta azzurra finita di colpo sotto i riflettori come possibile sostituta di Rebecca Passler. Non il più facile dei momenti, di certo, considerando il motivo della sostituzione possibile (positiva a un controllo antidoping. Un nome non indicato con leggerezza, tutt’altro, considerando la solida carriera alle spalle e i tanti risultati raggiunti. Chi è Samuela Comola. Nata ad Aosta il 30 aprile 1998, Samuela Comola è tra le atlete più rappresentative della nuova generazione del biathlon italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

La ski-rider Rebecca Passler è finita sotto i riflettori dopo un controllo antidoping, alla vigilia di Milano Cortina 2026.

Con pochi giorni all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, l’Italia si trova già a dover fare i conti con una brutta notizia.

Argomenti discussi: Splendida Samuela Comola: è vicecampionessa europea di biathlon; Comola è d’argento nell’individuale degli Europei di Sjusjøen! Samuela seconda alla sola Merkushyna; Samuela Comola d'argento agli Europei di Biathlon; Biathlon: Samuela Comola argento nell’individuale degli Europei, Didier Bionaz inizia con un buon 5° posto.

