Con pochi giorni all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, l’Italia si trova già a dover fare i conti con una brutta notizia. Rebecca Passler, atleta azzurra di biathlon, è risultata positiva al doping. La scoperta rischia di gettare ombre sulla preparazione e sull’immagine dell’Italia in vista dell’evento.

Manca una manciata di giorni alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, ma la settimana sembra essere partita con il piede sbagliato per l' Italia, Paese ospitante dell'evento sportivo, che incassa il primo caso di doping dell'edizione. Durante un controllo fuori competizione, la biatleta altoatesina Rebecca Passler è risultata infatti positiva al letrozolo, lo stesso farmaco antitumorale che, anni fa, ha messo nei guai la tennista Sara Errani. Il letrozolo fa parte della categoria S4 del Codice Antidoping, che include i Modulatori ormonali e metabolici. Si tratta di un principio attivo molto specifico, che i medici prescrivono esclusivamente nel trattamento di donne in postmenopausa con tumore al seno iniziale positivo ai recettori ormonali.

© Metropolitanmagazine.it - Milano-Cortina 2026, partiamo male: l’azzurra Rebecca Passler (biathlon) è positiva al doping

Questa mattina è arrivata una notizia che scuote il mondo dello sport italiano.

Questa mattina si è scoperto il primo caso di doping ai Giochi di Milano Cortina 2026.

