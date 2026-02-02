Samira Lui affronta gli haters e chiarisce che non ha pregiudizi sulla chirurgia estetica. A Verissimo, la 27enne ha raccontato di aver fatto un ritocchino al seno e ha svelato anche qualche dettaglio sulle nozze con Luigi Punzo, lasciando intendere che al momento non ci sono proposte di matrimonio.

Samira Lui ha deciso di rispondere punto per punto alle critiche sul suo aspetto fisico che da tempo e con insistenza circolano sui social. Ospite a Verissimo, la showgirl friulana volto de La Ruota della Fortuna ha preso di petto le fake news riguardo agli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta. "Mi sono rifatta il seno" ha confidato a Silvia Toffanin, "ma in viso non ho fatto nulla". Leggi anche: Samira Lui smentisce le voci su Sanremo 2026: "Non ho avuto alcun contatto" Negli ultimi tempi gli hater sul web si sono scatenati su Samira Lui,, confrontando le foto di oggi con quelle degli esordi nel 2017. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Samira Lui contro gli hater: "Nessun pregiudizio sulla chirurgia estetica. Ecco cosa mi sono rifatta"

Samira Lui ha raccontato a Verissimo di sentirsi felice e sorpresa per il successo di “La Ruota della Fortuna”.

Samira Lui, classe 1998 di San Daniele, ha 27 anni e già una carriera solida.

