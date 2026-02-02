Salvatore Russotto, l’autista coinvolto nell’incidente con il bambino di 11 anni, si è incontrato con la famiglia del ragazzo in un incontro a porte chiuse. Russotto ha spiegato di essere stato aggredito il giorno dell’accaduto e ora aspetta di sapere cosa deciderà l’azienda sul suo futuro. Il bambino, che ha dovuto camminare sei chilometri tra la neve dopo essere sceso dal bus, è stato ascoltato dai genitori e dai rappresentanti dell’azienda di trasporti. La situazione resta tesa e si attende una risposta ufficiale sulla sorte di

Un incontro a porte chiuse tra l'autista Salvatore Russotto e la famiglia del bambino di 11 anni che ha percorso 6 chilometri a piedi tra la neve dopo essere sceso dal bus perché non aveva il biglietto da 10 euro. Questo quanto organizzato e raccontato dal giornalista Alessandro Banchero in diretta questa mattina, 2 febbraio, durante la trasmissione 1mattina news su Rai 1. «È stata una bella cosa, ci siamo rinfrancati», ha commentato l'autista ai microfoni della tv. Il racconto «Quella mattina ero stato aggredito da un signore che era arrivato in ritardo e ha iniziato ad imprecare, io per farlo salire mi sono fermato lontano dalla fermata e una signora su mi ha iniziato ad insultare - ripercorre l'autista durante la trasmissione rispondendo alle domande del giornalista -. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Salvatore Russotto, l'autista incontra la famiglia del bambino di 11 anni: «Quel giorno ero stato aggredito. Ora l'azienda dovrà decidere se licenziami»

