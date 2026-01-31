Salvatore Russotto, l’autista del bus, si scusa pubblicamente dopo aver lasciato a piedi un bambino di 11 anni sotto la neve. Russotto ha spiegato di aver agito in condizioni di forte stress, tra traffico congestionato e strade bloccate dalla neve. Riccardo, il bambino, ha dovuto camminare per circa sei chilometri prima di raggiungere la sua destinazione. L’autista ammette di aver commesso un errore e dice che si scuserebbe anche in ginocchio.

Bambino 11 anni lasciato a piedi, il rimorso dell'autista del bus Salvatore Russotto: "Ho sbagliato, mi scuserei anche in ginocchio"

«Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». Salvatore Russotto, 61 ...

