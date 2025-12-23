Autista del bus salva la vita a un uomo per strada | premiato dalla sindaca

Un autista di autobus ha salvato una persona in difficoltà mentre si trovava in servizio, intervenendo prontamente per prestare soccorso a un uomo a terra sotto la pioggia. L'episodio, che ha evidenziato il suo senso di responsabilità e attenzione verso gli altri, è stato riconosciuto dalla sindaca con un premio ufficiale. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l'importanza della cura e dell'umanità nelle parole e nelle azioni quotidiane.

Ha visto un uomo accasciato a terra sotto la pioggia e non ci ha pensato un attimo. Ha fermato il bus di linea che stava guidando e si è fiondato a soccorrerlo. Mentre lui lo rianimava, i passeggeri hanno chiamato i soccorsi, salvandogli la vita.Il riconoscimentoLa sindaca di Bareggio, Linda. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Assalto al bus, autista morto: tre persone fermate. Sindaca Funaro incontra i figli della vittima Leggi anche: Vigile salva autista bus e viene strangolato a piazza Garibaldi, il sindaco di Crispano: “È un eroe” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milano, autista Atm salva un uomo colto da malore a Quarto Oggiaro; Runner salva ciclista finito nel canale «Cerco l’angelo che ha aiutato papà»; Scontro frontale tra un bus Atac e un'auto: morta una 27enne, feriti l'amica e il conducente; Vede un uomo a terra colto da malore: ferma l’autobus e lo salva. Follia sul bus a Trieste: giovane sale e colpisce l’autista con un pugno al volto - Un autista aggredito a bordo di un autobus a Trieste: giovane colpisce con un pugno al volto, prognosi di 8 giorni per il conducente. nordest24.it

Terrore al volante, lo choc dell’autista aggredita da due minorenni: “Ho visto la morte in faccia” - Lucca, 8 novembre 2025 – Tutto è avvenuto giovedì mattina, alle 6,50, in pieno centro storico a Lucca, in piazzale Verdi, dove si trova la stazione dei bus. lanazione.it

Difende l'autista di un bus: poliziotto rischia di essere strangolato dall'aggressore - Solo la sua prontezza di riflessi gli ha permesso di liberarsi e allertare le forze dell'ordine. napolitoday.it

Fabiosa Fitness Italy. . Autista salva gattini sotto la pioggia Cosa faresti in questa situazione #fblifestyle #AI Generated using Kling AI . . . (Solo a scopo di intrattenimento. Consultare i professionisti se vengono presentate indicazioni sulle attività. Non è implicit - facebook.com facebook

Autista salva un koala dal traffico e lo porta al sicuro sul suo bus: il video è un concentrato di tenerezza x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.