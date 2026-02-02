La Salernitana ha appena concluso il mercato di riparazione. In extremis, il club ha preso Mirko Antonucci, un trequartista del 1999, per completare la rosa dei 23 calciatori iscritti ai campionati professionistici. Ora la squadra si prepara alla prossima stagione, con nuove energie e qualche conferma.

La Salernitana ha chiuso il calciomercato in extremis, con l’ingaggio di Mirko Antonucci, trequartista classe 1999, che ha permesso al club di completare la lista dei 23 calciatori validi per i campionati professionistici. L’operazione è stata possibile solo dopo una serie di movimenti strategici: la cessione in prestito di Varone al Gubbio, la risoluzione del prestito di Knezovic, passato dal Sassuolo al Trapani, e la cessione di Iervolino al Cerignola. Il ritorno di Liguori al Foggia aveva già liberato uno spazio, ma solo con l’arrivo di Antonucci la squadra ha potuto raggiungere il numero massimo consentito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana chiude il mercato: nuovi innesti e conferme in vista della prossima stagione

Approfondimenti su Salernitana mercato

Nel calcio internazionale, le trattative si fanno sempre più intense.

Il mercato estivo 2026 si accende con molte trattative aperte.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

SALERNITANA: MERCATO A CAPODANNO - SERVIZIO TG SPORT DEL 31/12/2025

Ultime notizie su Salernitana mercato

Argomenti discussi: Calciomercato Salernitana, colpo last minute: idee Verre e Meazzi; Salernitana, rush finale mercato: Faggiano lavora alle uscite; SALERNITANA: PROVE E MERCATO –; Serie C, Calciomercato Salernitana - Già sette colpi, ma Faggiano ne ha altri due in canna: le ultimissime.

Salernitana, l’ultimo giorno di mercato si chiude con quattro partenze e un arrivoStampa Si chiude il mercato invernale della Salernitana con un bilancio di quattro cessioni e un acquisto. Tra le partenze: Ivan Varone passa al Gubbio a titolo temporaneo, Antonio Pio Iervolino all’A ... salernonotizie.it

Ufficiale - Salernitana, il mercato si chiude con il ritorno di AntonucciL'ultimo acquisto del club granata nel mercato di gennaio ... msn.com

Goal su Goal in diretta stasera alle 20.30 su Liratv Dopo due vittorie consecutive in trasferta, la Salernitana si prepara a ospitare il Giugliano. Di questo, di calciomercato (che chiude tra una settimana) e di altro ancora parleremo stasera in compagnia di Paolo - facebook.com facebook