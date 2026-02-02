Salento in bilico tra riforme e identità | i leader regionali disegnano un futuro condiviso

Il Salento si prepara a un nuovo passo nella sua storia politica. Lunedì 2 febbraio 2026, i tre assessori regionali di Lecce, Cristian Casili, Sebastiano Leo e Silvia Miglietta, hanno incontrato i giornalisti a Bari per spiegare le priorità del loro mandato. I leader regionali hanno parlato di riforme e di come vogliono mantenere l’identità del territorio. Ora, si attendono le prime mosse concrete per capire come cambierà il futuro del Salento.

Il Salento si affaccia su un nuovo capitolo della sua storia politica. Lunedì 2 febbraio 2026, i tre assessori regionali eletti nella provincia di Lecce – Cristian Casili, Sebastiano Leo e Silvia Miglietta – hanno presentato per la prima volta, in una conferenza stampa a Bari, le linee guida del loro mandato. Il loro obiettivo comune: costruire un'azione di governo che non si limiti a rispondere a problemi locali, ma che li integri in un progetto più ampio di sviluppo sostenibile e inclusivo per tutta la Puglia. Casili, vicepresidente con deleghe al Welfare e allo Sport, ha messo in evidenza la necessità di superare la frammentazione delle politiche pubbliche.

