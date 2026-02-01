I discendenti del Duce e il peso del passato | tra memoria storica e identità in bilico

A Roma, durante una seduta al Parlamento, i discendenti del Duce sono tornati a discutere del passato e di come questo influenzi ancora oggi le loro vite. Il dibattito si è acceso quando si è parlato di memoria storica e di come le idee del passato si scontrino con l’identità politica attuale. La discussione ha rivelato le tensioni tra chi vuole ricordare e chi preferisce lasciar perdere.

Nel cuore di Roma, durante un dibattito istituzionale al Parlamento, si è acceso un dibattito acceso intorno al ruolo della memoria storica e alle identità politiche in bilico. L’evento, organizzato senza grandi preavvisi, ha visto la partecipazione di esponenti di gruppi politici extraparlamentari di estrema destra, tra cui figure legate a movimenti con radici nel neofascismo. L’assenza di una selezione rigorosa tra i relatori ha scatenato reazioni immediate da parte di diverse correnti della sinistra italiana, che hanno interpretato l’iniziativa come un’appropriazione simbolica del potere istituzionale da parte di forze ritenute pericolose. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - I discendenti del Duce e il peso del passato: tra memoria storica e identità in bilico Approfondimenti su Duce Italia Desio riparte dal match contro Capo d’Orlando, sfida che porta con sé il peso del passato e le aspettative del presente. Questa sera Desio torna in campo contro Capo d’Orlando, dopo una settimana di stop forzato. Vandalizzata la sede del Pd a Chiavari. “Hanno imbrattato le vetrate, urlavano: duce, duce!” Nella notte, la sede del Partito Democratico a Chiavari è stata vandalizzata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Duce Italia Argomenti discussi: La lettera a Mattarella: La Camera ha cancellato il discorso di Marconi sulle vendette comuniste. TRA PARMA E PIACENZA/2 Nella foto, il palazzo del Duca a Castell’arquato, feudo degli Sforza di Santa Fiora. 45 km da Parma. Da vedere assolutamente. Ma chi sono gli Sforza di Santa Fiora Sono un ramo dei discendenti del potentissimo capitano di vent - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.