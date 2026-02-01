I discendenti del Duce e il peso del passato | tra memoria storica e identità in bilico



A Roma, durante una seduta al Parlamento, i discendenti del Duce sono tornati a discutere del passato e di come questo influenzi ancora oggi le loro vite. Il dibattito si è acceso quando si è parlato di memoria storica e di come le idee del passato si scontrino con l’identità politica attuale. La discussione ha rivelato le tensioni tra chi vuole ricordare e chi preferisce lasciar perdere.

Nel cuore di Roma, durante un dibattito istituzionale al Parlamento, si è acceso un dibattito acceso intorno al ruolo della memoria storica e alle identità politiche in bilico. L’evento, organizzato senza grandi preavvisi, ha visto la partecipazione di esponenti di gruppi politici extraparlamentari di estrema destra, tra cui figure legate a movimenti con radici nel neofascismo. L’assenza di una selezione rigorosa tra i relatori ha scatenato reazioni immediate da parte di diverse correnti della sinistra italiana, che hanno interpretato l’iniziativa come un’appropriazione simbolica del potere istituzionale da parte di forze ritenute pericolose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

