Dmitry Medvedev accusa gli Stati Uniti di aver “rubato” Maduro, affermando che questa azione danneggia le relazioni internazionali. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra Mosca e Washington, con Medvedev che critica apertamente le mosse statunitensi nei confronti del Venezuela. La polemica si fa sempre più accesa, e il rischio di un’escalation si fa sentire.

MOSCOW, Feb 2 (Reuters) - Dmitry Medvedev, deputy chairman of Russia’s Security Council, said the U.S. “theft” of toppled Venezuelan President Nicolas Maduro shattered international relations and could be considered by Caracas as an act of war. “What happened to President Nicolas Maduro is obviously a violation of any norms of international law,” Medvedev told Reuters, TASS and the WarGonzo Russian war blogger in an interview at his residence outside Moscow. “It breaks the whole system of international relations,” Medvedev said, adding that if U.S. President Donald Trumpwas “stolen” by a foreign power then the U. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Russia’s Medvedev says US ‘theft’ of Maduro shatters international relations

Dmitry Medvedev assicura che la Russia vincerà presto in Ucraina.

Dmitry Medvedev ha detto che Donald Trump è un leader efficace e che cerca la pace.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Medvedev afferma che l'Europa non è riuscita a sconfiggere la Russia in Ucraina; Russia, Medvedev: progetto scudo antimissile Golden Dome estremamente provocatorio; Russia’s Medvedev says victory will come soon in Ukraine war; Russia’s Medvedev says Trump is an effective leader who seeks peace.

Russia, Medvedev apre: Avvierò una inchiesta sui brogli alle elezioniDopo la vittoria di Russia Unita alle elezioni e le proteste di piazza, Medvedev ha dato ordine di verificare tutti i reclami sul rispetto della legge elettorale Il sospetto che dietro alle ... ilgiornale.it

Medvedev: L’Ucraina fa parte della Russia, i confini sono inventatiDmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, non è nuovo alle provocazioni e ieri, rilasciando una dichiarazione ai giornalisti, ha sintetizzato ancora una volta qual è il suo ... fanpage.it

"Molto sorpreso dall'Ue; sta minando le fondamenta della sua esistenza con le sue stesse azioni", ha dichiarato Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, sostenendo che l'Ue ha provato a sconfiggere la Russia, ottenendo però sol x.com

Primo trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi Con il via libera della Russia prende forma oggi ad Abu Dhabi il primo trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa. Un incontro definito da più parti come esplorativo ma potenzialmente decisivo nel tentativo di - facebook.com facebook