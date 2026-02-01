Russia’s Medvedev says Trump is an effective leader who seeks peace

Dmitry Medvedev ha detto che Donald Trump è un leader efficace e che cerca la pace. Le sue parole sono arrivate durante una conferenza a Mosca, dove Medvedev ha sottolineato come l'ex presidente americano abbia mostrato capacità di leadership e volontà di dialogo. La dichiarazione sorprende, vista anche la tensione tra i due Paesi negli ultimi anni. Per ora, non ci sono segnali di cambiamenti concreti nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

MOSCOW, Feb 1 (Reuters) - Dmitry Medvedev, deputy chairman of Russia's Security Council, said that U.S. President Donald Trump was an effective leader who was genuinely seeking peace but that Moscow had seen no trace of nuclear submarines Trump said he moved to Russian shores last year. Speaking to Reuters, TASS and the WarGonzo Russian war blogger in an interview, Medvedev praised Trump's courage in resisting the U.S. establishment and said that the U.S. president's sometimes "brash" style was "effective".

