Dmitry Medvedev assicura che la Russia vincerà presto in Ucraina. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ha affermato che la vittoria militare è vicina, senza però indicare quando esattamente. Le sue parole fanno seguito a un crescente ottimismo tra le fila russe, mentre la guerra continua a trascinarsi senza una fine chiara.

“Soon,” Medvedev, who served as Russian president from 2008 to 2012, said, when asked by the WarGonzo Russian war blogger in an interview when Russia would win the war. “I would like this to happen as soon as possible.” “But it is equally important to think about what will happen next. After all, the goal of victory is to prevent new conflicts. This is absolutely obvious,” Medvedev said in the interview with TASS, WarGonzo and Reuters. “Presto”, ha detto Medvedev, che è stato presidente russo dal 2008 al 2012, quando il blogger di guerra russo WarGonzo gli ha chiesto in un’intervista quando la Russia avrebbe vinto la guerra. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Russia’s Medvedev says victory will come soon in Ukraine war

Approfondimenti su Medvedev Russia

Questa mattina, Russia e Ucraina hanno confermato di aver effettuato il nuovo scambio di cadaveri dei loro militari uccisi nel conflitto.

Questa mattina, in Myanmar, la vittoria del partito sostenuto dall’esercito ha chiuso le urne della tripla consultazione elettorale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Russia vows victory against Ukraine in New Year’s address

Ultime notizie su Medvedev Russia

Argomenti discussi: Russia, Medvedev: progetto scudo antimissile Golden Dome estremamente provocatorio; Dmitry Medvedev: Gli Istigatori del Conflitto Ucraino Hanno Esaurito le Opzioni per Prolungarlo.

Russia, Medvedev apre: Avvierò una inchiesta sui brogli alle elezioniDopo la vittoria di Russia Unita alle elezioni e le proteste di piazza, Medvedev ha dato ordine di verificare tutti i reclami sul rispetto della legge elettorale Il sospetto che dietro alle ... ilgiornale.it

Medvedev: L’Ucraina fa parte della Russia, i confini sono inventatiDmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, non è nuovo alle provocazioni e ieri, rilasciando una dichiarazione ai giornalisti, ha sintetizzato ancora una volta qual è il suo ... fanpage.it

Primo trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi Con il via libera della Russia prende forma oggi ad Abu Dhabi il primo trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa. Un incontro definito da più parti come esplorativo ma potenzialmente decisivo nel tentativo di - facebook.com facebook