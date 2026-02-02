Russia’s Medvedev says expiry of New START should alarm the world

Dmitry Medvedev lancia l’allarme: se il trattato New START scade senza essere rinnovato, il mondo rischia di trovarsi senza un accordo chiave sulla riduzione delle armi nucleari. Il numero due del Consiglio di Sicurezza russo avverte che questa situazione potrebbe aumentare le tensioni e portare a una nuova corsa agli armamenti. La Russia è preoccupata che l’assenza di un nuovo accordo possa destabilizzare gli equilibri internazionali.

MOSCOW, Feb 2 (Reuters) - Dmitry Medvedev, deputy chairman of Russia's Security Council, said that if the New START treaty expired with no replacement then the world shou.

Il trattato nucleare tra Russia e Stati Uniti, chiamato New START, sta per scadere il 5 febbraio.

