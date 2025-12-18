La World Tennis League, in corso a Bangalore, sta regalando emozioni intense. Badosa e Monfils brillano sugli scudi, mentre Medvedev trascina i Falcons con prestazioni di spessore. La competizione continua a sorprendere gli appassionati, offrendo spettacoli di alta qualità e grandi protagonisti sul campo.

© Oasport.it - World Tennis League, Badosa e Monfils sugli scudi. Medvedev trascina i Falcons

La World Tennis League, manifestazione in corso di svolgimento a Bangalore, in India, conclude i match valevoli per la seconda giornata. Nel primo incontro la spagnola Paula Badosa e il francese Gael Monfils trascinano la propria squadra al netto successo, mentre nel secondo è il russo Daniil Medvedev ad essere decisivo per la vittoria dei Falcons. L’incontro tra Kites e Eagles si apre con il travolgente 6-1 rifilato dalla spagnola Paula Badosa all’ucraina Marta Kostyuk. L’iberica deve ricorrere ai vantaggi in un solo gioco e chiude i conti al secondo set point. Nel match di doppio misto Paula Badosa e Gael Monfils regolano il tandem Dhakshineswar Suresh-Marta Kostyuk 6-3 in trentasette minuti e portano il punteggio sul 12-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: World Tennis League 2025: si parte a Bengaluru, subito protagonisti Svitolina e Monfils

Leggi anche: World Tennis League, al via domani la quarta edizione. Medvedev e Svitolina i big della manifestazione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

World Tennis League su : format e calendario; Al via in India la World Tennis League: tra i protagonisti Medvedev e Badosa; World Tennis League 2025: dal 17 dicembre in India anche Medvedev e Kyrgios. La lista dei partecipanti; World Tennis League 2025: si parte a Bengaluru, subito protagonisti Svitolina e Monfils.

Al via in India la World Tennis League: tra i protagonisti Medvedev e Badosa - Tutto pronto per la World Tennis League, torneo misto a squadre che prenderà il via mercoledì 17 dicembre e si concluderà sabato 20. spaziotennis.com