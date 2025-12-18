World Tennis League Badosa e Monfils sugli scudi Medvedev trascina i Falcons
La World Tennis League, in corso a Bangalore, sta regalando emozioni intense. Badosa e Monfils brillano sugli scudi, mentre Medvedev trascina i Falcons con prestazioni di spessore. La competizione continua a sorprendere gli appassionati, offrendo spettacoli di alta qualità e grandi protagonisti sul campo.
La World Tennis League, manifestazione in corso di svolgimento a Bangalore, in India, conclude i match valevoli per la seconda giornata. Nel primo incontro la spagnola Paula Badosa e il francese Gael Monfils trascinano la propria squadra al netto successo, mentre nel secondo è il russo Daniil Medvedev ad essere decisivo per la vittoria dei Falcons. L’incontro tra Kites e Eagles si apre con il travolgente 6-1 rifilato dalla spagnola Paula Badosa all’ucraina Marta Kostyuk. L’iberica deve ricorrere ai vantaggi in un solo gioco e chiude i conti al secondo set point. Nel match di doppio misto Paula Badosa e Gael Monfils regolano il tandem Dhakshineswar Suresh-Marta Kostyuk 6-3 in trentasette minuti e portano il punteggio sul 12-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: World Tennis League 2025: si parte a Bengaluru, subito protagonisti Svitolina e Monfils
Leggi anche: World Tennis League, al via domani la quarta edizione. Medvedev e Svitolina i big della manifestazione
World Tennis League su : format e calendario; Al via in India la World Tennis League: tra i protagonisti Medvedev e Badosa; World Tennis League 2025: dal 17 dicembre in India anche Medvedev e Kyrgios. La lista dei partecipanti; World Tennis League 2025: si parte a Bengaluru, subito protagonisti Svitolina e Monfils.
Al via in India la World Tennis League: tra i protagonisti Medvedev e Badosa - Tutto pronto per la World Tennis League, torneo misto a squadre che prenderà il via mercoledì 17 dicembre e si concluderà sabato 20. spaziotennis.com
Nagal and Badosa Propel Eagles to World Tennis League Glory - Sumit Nagal and Paula Badosa led the Eagles to a decisive victory in the World Tennis League. devdiscourse.com
World Tennis League 2025: si parte a Bengaluru, subito protagonisti Svitolina e Monfils - Debutta oggi la quarta edizione dell'esibizione World Tennis League, che passa dalle parti di Bengaluru, anche nota come Bangalore, dopo che negli scorsi ... oasport.it
JANNIK SINNER’S POPULARITY NOW TRANSCENDS TENNIS ITSELF When a player steps off the court but everyone still talks about him… Read the full story here: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Jannik_Sinner/162317/jannik-sinner-s-p - facebook.com facebook
Sedici tennisti, quattro squadre, un solo canale Non perderti la World Tennis League su SuperTennis! Tutto quello che devi sapere: supertennis.tv/News/Eventi-in… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.