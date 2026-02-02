Russia Medvedev | Il rischio di una guerra mondiale è molto alto

Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha avvertito che il rischio di una guerra mondiale è molto alto. Parlando di una situazione internazionale “estremamente pericolosa”, Medvedev ha sottolineato come la tensione tra le grandi potenze continui a crescere, senza trovare ancora una via d’uscita. La Russia guarda con preoccupazione agli sviluppi attuali e mette in guardia da un possibile escalation.

(Adnkronos) – Il rischio di una guerra mondiale resta elevato. E' il nuovo avvertimento lanciato dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che ha definito "estremamente pericolosa" l'evoluzione della situazione internazionale. Secondo Medvedev, la recente ripresa dei contatti tra Russia e Stati Uniti è un segnale positivo: "Abbiamo riavviato il dialogo e stiamo conducendo.

Oggi, Zelensky presenta agli Stati Uniti un piano di pace per la crisi in Ucraina, mentre il Cremlino afferma che la terza guerra mondiale è stata evitata grazie a Trump.

