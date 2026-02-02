La Fiorentina ha annunciato ufficialmente il ritorno di Daniele Rugani in maglia viola. Il difensore arriverà in prestito dalla Juventus, confermando la trattativa già circolata nelle ultime ore. Rugani si prepara a vestire di nuovo i colori del club toscano, dopo aver passato il periodo in bianconero.

La Fiorentina ha ufficialmente annunciato il ritorno in maglia viola di Daniele Rugani, con la formula del prestito dallo Juventus Football Club. L’accordo, reso noto dal club bianconero, mette fine a un periodo di incertezza che aveva visto il difensore centrale, reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, in bilico tra un possibile trasferimento definitivo e una nuova esperienza in prestito. Il calciatore, che ha vestito la maglia della Fiorentina per cinque stagioni consecutive tra il 2013 e il 2018, torna al club dove ha costruito la sua carriera, anche se con un passaggio intermedio al Napoli e un ritorno in Serie A con la Juventus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugani vestirà la maglia della Fiorentina con la formula del prestito annunciata ufficialmente dal club bianconero.

Approfondimenti su Rugani Fiorentina

Il centrocampista croato Lovric cambia maglia.

La Fiorentina ha fatto un tentativo dell’ultimo minuto per portare Rugani alla corte viola.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rugani Fiorentina

Argomenti discussi: Rugani, l'infortunio di dicembre è alle spalle: potrebbe giocare subito; Rugani, da eterna promessa a panchinaro di lusso… anche lontano dalla Juve; L'ex rossoblù Rugani vicinissimo alla Fiorentina: accordo fatto con i viola; CALCIOMERCATO - Rugani alla Fiorentina. Juventus, non solo Boga e Licina: è fatta per lo scambio...

Rugani lascia la Juve in prestito: ufficiale la cessione alla Fiorentina. Il comunicato diramato dal club bianconero sull’operazioneRugani lascia la Juve in prestito: ufficiale la cessione alla Fiorentina. Il comunicato diramato dal club bianconero sull’operazione Ora è anche ufficiale: Daniele Rugani si trasferisce a titolo tempo ... juventusnews24.com

Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina: è ufficialeLa Fiorentina ha annunciato l'arrivo di Daniele Rugani. Il classe 1994 è un nuovo difensore a disposizione di Paolo Vanoli ... gianlucadimarzio.com

«Joao Mario ha accettato il Bologna». Questa è stata la svolta decisiva che ha dato il via libera all’operazione tra i due club. Dopo giorni di trattative serrate, la situazione si è finalmente sbloccata: Holm vestirà la maglia della Juventus, mentre Joao Mario si pre - facebook.com facebook

La @acffiorentina ha avuto contatti in serata con la @juventusfc sia per #Rugani che per #JoaoMario, motivo per cui la trattativa col @Bolognafc1909 è un attimo in standby (prosegue invece quella per #Holm che andrebbe a vestire il bianconero). x.com