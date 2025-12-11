Conceicao in zona mista | Era una partita molto importante qui bisogna sempre vincere Gol? È un po’ di tempo che non lo faccio ma l’importante è aiutare la squadra

Nella zona mista, Conceicao ha sottolineato l'importanza della vittoria in una partita fondamentale, evidenziando che il successo è essenziale in ogni occasione. Pur non segnando da tempo, il tecnico ha ribadito che il suo obiettivo principale è contribuire alla squadra, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e della determinazione.

di Andrea Bargione Conceicao in zona mista: «Era una partita molto importante, qui bisogna sempre vincere». Le dichiarazioni del portoghese dopo Juve Pafos. (inviato all’Allianz Stadium) – Francisco Conceicao è intervenuto in zona mista al termine della sfida tra Juventus e Pafos, terminata 2-0 grazie alle reti di McKennie e David. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – « Era una partita molto importante per noi, è stato un primo tempo difficile. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto il gol ed è stato un po’ più facile. Abbiamo fatto il nostro lavoro » SCORIE DOPO NAPOLI – « Dopo la sconfitta è sempre un po’ difficile, abbiamo fatto non così bene nel primo tempo, secondo tempo meglio e abbiamo conquistato la vittoria che è la cosa più importante » MCKENNIE – « È una cosa che lui sa fare tanto bene fare tanti ruoli, si mette sempre a disposizione della squadra, abbiamo bisogno anche di questi giocatori » CAMBIO DI SPALLETTI – « Se stai pareggiando in casa con tutto il rispetto contro qualsiasi squadra devio vincere, perchè siamo alla Juventus e devi vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com