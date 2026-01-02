Milan Fullkrug si presenta ai tifosi | Finalmente sono qui E’ un grandissimo onore

Niclas Fullkrug si è presentato ai tifosi del Milan attraverso un post su Instagram, esprimendo il suo entusiasmo per la nuova avventura. L’attaccante tedesco ha dichiarato: “Finalmente sono qui. È un grandissimo onore”. La sua presentazione ufficiale segna l’inizio di una nuova fase per il club e per il giocatore, che si prepara a contribuire alla squadra con impegno e determinazione.

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, si è presentato ufficialmente a tutti i tifosi rossoneri con un semplice post su Instagram: le parole dell'attaccante tedesco.

Calciomercato Milan, ufficiale Fullkrug! Il bomber tedesco subito a disposizione di Allegri - Segui le ultimissime Il Milan piazza il primo colpo del mercato invernale 2026 e regala ai suoi tifosi un n ... milannews24.com

Milan, chi è Fullkrug: il Vardy tedesco da zero gol in Premier, ascesa e caduta del bomber soprannominato Lücke - Il Milan allo scoperto col West Ham: presentata l'offerta ufficiale per Fullkrug, che in Inghilterra si è smarrito dopo l'exploit con Werder e Borussia. sport.virgilio.it

Fullkrug al Milan è ufficiale AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC. A Cagliari sarà in panchina, pronto a su - facebook.com facebook

#Milan, ufficiale l'ingaggio di Niclas #Fullkrug: l’impatto del nuovo acquisto sul bilancio rossonero x.com

