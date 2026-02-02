Rugani lascia la Juventus e passa alla Fiorentina | operazione definita

Daniele Rugani cambia maglia e lascia la Juventus per approdare alla Fiorentina. L’operazione si è conclusa nella notte, e il difensore è già arrivato a Firenze per firmare il nuovo contratto. La trattativa si era sbloccata nelle ultime ore di mercato, e ora Rugani si prepara a una nuova avventura in Toscana.

Daniele Rugani lascia la Juventus e si trasferisce alla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato, con l'operazione definita nella notte e il difensore già arrivato a Firenze per le firme. Il centrale classe 1994 si sposta in Serie A con la formula del prestito, destinata a trasformarsi in cessione definitiva al verificarsi di una condizione sportiva, chiudendo così la sua esperienza a Torino in questa fase della stagione. Accordo chiuso, Rugani in viola fino a fine stagione. Il dialogo tra i club aveva accelerato già nelle ore precedenti e ha trovato l'intesa finale a ridosso della chiusura della finestra invernale.

