Calciomercato Lecce | cessione definita il giocatore lascia i giallorossi! La formula e i dettagli dell’operazione in uscita
Il Lecce ha ufficializzato la partenza di uno dei suoi giocatori. La cessione è stata definita e il calciatore lascia il Salento per un nuovo club. La società ha comunicato i dettagli dell’operazione, che permette di alleggerire la rosa in vista delle ultime settimane di mercato. La firma è stata fatta e l’atleta si prepara a partire, chiudendo così un capitolo nel club giallorosso.
Turicchia alla Virtus Entella: definita la cessione dell’esterno della Juventus Next Gen. Formula e altri dettagli
La Virtus Entella ha ufficializzato l'acquisto di Turicchia, esterno proveniente dalla Juventus Next Gen.
Calciomercato Inter: è fatta per il passaggio del giocatore nerazzurro in Argentina. Trattativa definita, ecco le cifre e la formula dell’affare
L'Inter ha concluso l'accordo per il trasferimento del suo giocatore in Argentina.
CALCIOMERCATO LECCE : LA FIORENTINA CI PROPONE NZOLA! É GIUSTO PUNTARCI
Calciomercato, Kaba ai saluti: c'è l'accordo tra Lecce e NantesIl calciomercato del Lecce inizia a muoversi anche in uscita, e dopo la cessione di Rafia e la risoluzione di Guilbert, anche il futuro di Mohamed Kaba sembra ormai lontano dal Salento. leccesette.it
Lecce, accordo trovato con il Nantes per la cessione di KabaIl Lecce ha trovato l'accordo con il Nantes per la cessione di Mohamed Kaba: intesa tra club per un prestito oneroso con diritto di riscatto ... gianlucadimarzio.com
#Calciomercato #Sampdoria, Johann #Helgason fuori lista a Lecce: Andrea #Mancini ci riprova Le ultime - facebook.com facebook
Lazio, il saluto di Romagnoli ai tifosi a Lecce #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Romagnoli #Lazio x.com
