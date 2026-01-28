Calciomercato Lecce | cessione definita il giocatore lascia i giallorossi! La formula e i dettagli dell’operazione in uscita

Il Lecce ha ufficializzato la partenza di uno dei suoi giocatori. La cessione è stata definita e il calciatore lascia il Salento per un nuovo club. La società ha comunicato i dettagli dell’operazione, che permette di alleggerire la rosa in vista delle ultime settimane di mercato. La firma è stata fatta e l’atleta si prepara a partire, chiudendo così un capitolo nel club giallorosso.

